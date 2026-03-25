14.4 C
Craiova
miercuri, 25 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Gorj: Trei șoferi prinși băuți la volan în Motru și împrejurimi

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Motru au depistat, în aceeași zi, trei șoferi care conduceau sub influența alcoolului, în județul Gorj.

Primul caz: alcoolemie ridicată în Motru

În dimineața de 24 martie, în jurul orei 09:30, un bărbat de 48 de ani, din Ploștina, a fost prins conducând pe Calea Severinului, în Motru.

Rezultatul alcooltest: 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat

Al doilea caz: depistat pe DJ 671B

În aceeași zi, seara, un bărbat de 51 de ani, din Glogova, conducea un autoturism înmatriculat în Germania, pe DJ 671B, zona Cheile Glogovei.

Rezultatul alcooltest: 0,75 mg/l

Al treilea caz: tânăr prins aproape de miezul nopții

Puțin înainte de ora 00:00, un tânăr de 20 de ani, din Drăgotești, a fost depistat pe DJ 673A, în Mătăsari.

Rezultatul alcooltest: 0,65 mg/l

Toți șoferii, duși la spital

Cei trei conducători auto:

  • au fost transportați la Spitalul Municipal Motru,
  • pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

Scopul: stabilirea exactă a alcoolemiei.

În toate cele trei cazuri:

  • polițiștii au întocmit dosare penale,
  • infracțiunea: conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA