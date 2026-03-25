Gorj: Trei șoferi prinși băuți la volan în Motru și împrejurimi

Polițiștii din Motru au depistat, în aceeași zi, trei șoferi care conduceau sub influența alcoolului, în județul Gorj.
Primul caz: alcoolemie ridicată în Motru
În dimineața de 24 martie, în jurul orei 09:30, un bărbat de 48 de ani, din Ploștina, a fost prins conducând pe Calea Severinului, în Motru.
Rezultatul alcooltest: 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat
Al doilea caz: depistat pe DJ 671B
În aceeași zi, seara, un bărbat de 51 de ani, din Glogova, conducea un autoturism înmatriculat în Germania, pe DJ 671B, zona Cheile Glogovei.
Rezultatul alcooltest: 0,75 mg/l
Al treilea caz: tânăr prins aproape de miezul nopții
Puțin înainte de ora 00:00, un tânăr de 20 de ani, din Drăgotești, a fost depistat pe DJ 673A, în Mătăsari.
Rezultatul alcooltest: 0,65 mg/l
Toți șoferii, duși la spital
Cei trei conducători auto:
- au fost transportați la Spitalul Municipal Motru,
- pentru recoltarea probelor biologice de sânge.
Scopul: stabilirea exactă a alcoolemiei.
În toate cele trei cazuri:
- polițiștii au întocmit dosare penale,
- infracțiunea: conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Citește și: (VIDEO) Percheziții la Polovragi: lemn furat, bani și utilaje confiscate de polițiști