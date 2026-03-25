Gorj: Trei șoferi prinși băuți la volan în Motru și împrejurimi

Polițiștii din Motru au depistat, în aceeași zi, trei șoferi care conduceau sub influența alcoolului, în județul Gorj.

Primul caz: alcoolemie ridicată în Motru

În dimineața de 24 martie, în jurul orei 09:30, un bărbat de 48 de ani, din Ploștina, a fost prins conducând pe Calea Severinului, în Motru.

Rezultatul alcooltest: 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat

Al doilea caz: depistat pe DJ 671B

În aceeași zi, seara, un bărbat de 51 de ani, din Glogova, conducea un autoturism înmatriculat în Germania, pe DJ 671B, zona Cheile Glogovei.

Rezultatul alcooltest: 0,75 mg/l

Al treilea caz: tânăr prins aproape de miezul nopții

Puțin înainte de ora 00:00, un tânăr de 20 de ani, din Drăgotești, a fost depistat pe DJ 673A, în Mătăsari.

Rezultatul alcooltest: 0,65 mg/l

Toți șoferii, duși la spital

Cei trei conducători auto:

au fost transportați la Spitalul Municipal Motru,

pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

Scopul: stabilirea exactă a alcoolemiei.

În toate cele trei cazuri:

polițiștii au întocmit dosare penale,

infracțiunea: conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

