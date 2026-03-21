Operațiune internațională: 9 fugari aduși în România pentru a-și ispăși pedepsele. Doi dintre ei sunt doljeni

În perioada 17–20 martie 2026, Poliția Română a adus în țară 9 persoane pe numele cărora existau mandate de executare a pedepselor cu închisoarea.

Suspecții erau urmăriți pentru infracțiuni precum:

tâlhărie

trafic de droguri

furt

evaziune fiscală

infracțiuni rutiere

De unde au fost aduși

Fugarii, dintre care doi doljeni, au fost extrădați din mai multe state europene:

Grecia

Germania

Regatul Unit

Elveția

Franța

Spania

Belgia

Pedepse importante

Printre cazuri:

7 ani și 6 luni pentru tâlhărie,

peste 3 ani pentru evaziune fiscală,

condamnări pentru trafic de droguri și furt,

mai multe pedepse pentru infracțiuni rutiere.

Finalul pentru fugari

Toate cele 9 persoane au fost introduse în unități de detenție pentru executarea pedepselor. Indiferent unde se ascund, persoanele condamnate sunt aduse în fața justiției, potrivit Poliției Române.

