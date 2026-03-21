Operațiune internațională: 9 fugari aduși în România pentru a-și ispăși pedepsele. Doi dintre ei sunt doljeni

De Mariana BUTNARIU
Toate cele 9 persoane au fost introduse în unități de detenție

În perioada 17–20 martie 2026, Poliția Română a adus în țară 9 persoane pe numele cărora existau mandate de executare a pedepselor cu închisoarea.

Suspecții erau urmăriți pentru infracțiuni precum:

  • tâlhărie
  • trafic de droguri
  • furt
  • evaziune fiscală
  • infracțiuni rutiere

De unde au fost aduși

Fugarii, dintre care doi doljeni, au fost extrădați din mai multe state europene:

  • Grecia
  • Germania
  • Regatul Unit
  • Elveția
  • Franța
  • Spania
  • Belgia

Pedepse importante

Printre cazuri:

  • 7 ani și 6 luni pentru tâlhărie,
  • peste 3 ani pentru evaziune fiscală,
  • condamnări pentru trafic de droguri și furt,
  • mai multe pedepse pentru infracțiuni rutiere.

Finalul pentru fugari

Toate cele 9 persoane au fost introduse în unități de detenție pentru executarea pedepselor. Indiferent unde se ascund, persoanele condamnate sunt aduse în fața justiției, potrivit Poliției Române.

Citește și: (VIDEO) Spargere în Calafat: două femei reținute după furt de zeci de mii de euro

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

