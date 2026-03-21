Operațiune internațională: 9 fugari aduși în România pentru a-și ispăși pedepsele. Doi dintre ei sunt doljeni

În perioada 17–20 martie 2026, Poliția Română a adus în țară 9 persoane pe numele cărora existau mandate de executare a pedepselor cu închisoarea.
Suspecții erau urmăriți pentru infracțiuni precum:
- tâlhărie
- trafic de droguri
- furt
- evaziune fiscală
- infracțiuni rutiere
De unde au fost aduși
Fugarii, dintre care doi doljeni, au fost extrădați din mai multe state europene:
- Grecia
- Germania
- Regatul Unit
- Elveția
- Franța
- Spania
- Belgia
Pedepse importante
Printre cazuri:
- 7 ani și 6 luni pentru tâlhărie,
- peste 3 ani pentru evaziune fiscală,
- condamnări pentru trafic de droguri și furt,
- mai multe pedepse pentru infracțiuni rutiere.
Finalul pentru fugari
Toate cele 9 persoane au fost introduse în unități de detenție pentru executarea pedepselor. Indiferent unde se ascund, persoanele condamnate sunt aduse în fața justiției, potrivit Poliției Române.
