O fetiţă şi și tatăl ei au murit într-un accident în care au fost implicate două mașini și un TIR

Un bărbat de 34 de ani și fiica sa de 3 ani și-au pierdut viața după ce mașina cu care circulau a fost lovită din spate şi aruncată pe contrasens în calea unui TIR. Accidentul a avut loc joi seară, într-un accident produs pe DN 1 (E 60), în zona localităţii clujene Negreni.

Un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Negreni, care circula din direcţia municipiului Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, a lovit din spate un autoturism condus de un bărbat de 34 ani, din aceeaşi comună.

În urma coliziunii, autovehiculul condus de bărbatul de 34 ani a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un TIR care circula din sens opus, condus de un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

O fetiţă de trei ani şi un bărbat aflați în autoturismul proiectat în TIR au fost găsiți în stop cardio-respirator și nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ la ambii şoferi. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

