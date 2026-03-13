Razie la un cazinou ilegal, în care se foloseau zaruri măsluite acționate cu telecomenzi

Polițiștii din Giurgiu au descins în noaptea de joi spre vineri la un cazinou ilegal, care ar aparține membrilor clanului Butoane. Peste 30 de persoane au fost legitimate în timpul percheziției de luptătorii serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Polițiștii au confiscat aproximativ 47.000 de lei, in lei si euro. Anchetatorii au mai ridicat și 500 de jetoane, așa cum au cazinourile licențiate, mai multe pachete de cărți de joc, dar și zaruri măsluite, care puteau fi acționate cu ajutorul unor telecomenzi.

Polițiștii din Giurgiu au indicii că în spatele afacerii ilegale se află membrii clanului Butoane, anchetați în dosare de camăta, șantaj, proxenetism și trafic de droguri.

Printre cei aflați în cazinoul lui, se aflau trei dintre membrii acestei grupări periculoase. Tot de acolo au fost ridicate și mai multe obiecte periculoase, folosite probabil să-i intimideze pe jucătorii care observau ca sunt păcăliți.

Pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc polițiștii au aplicat și patru amenzi în valoare de 2.000 de lei. Procurorii urmează să decidă dacă cere arestarea preventivă a suspecților.

