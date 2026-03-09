(VIDEO) Bărbat din Segarcea, reținut după ce și-ar fi amenințat vecinul și i-ar fi distrus mașina

Polițiștii din Segarcea au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 41 de ani, din localitate, bănuit de comiterea infracțiunilor de distrugere și amenințare.

Potrivit anchetatorilor, în seara zilei de 8 martie, polițiștii au fost sesizați de un bărbat de 40 de ani din Segarcea, care a reclamat că vecinul său i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență.

În plus, acesta ar fi provocat distrugeri autoturismului aparținând bărbatului.

Suspectul, dus la audieri și reținut

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și l-au identificat pe bărbatul bănuit de comiterea faptelor. Acesta a fost condus la audieri pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

