Explozie la o sinagogă din Liège, Belgia. Autoritățile investighează un posibil act antisemit

Știri de ultima orăEvenimentExplozie la o sinagogă din Liège, Belgia. Autoritățile investighează un posibil act antisemit

De Mariana BUTNARIU
Belgia - Explozie în timpul nopţii în faţa unei sinagogi din Liège
O sinagogă din Liège a fost avariată în urma unei explozii produse luni dimineață, potrivit informațiilor difuzate de posturile de televiziune belgiene VRT și RTBF, care citează poliția locală.

Explozia s-a produs în jurul orei 04:00 dimineața, iar din fericire nu au fost raportate victime.

Ferestre distruse în urma deflagrației

Potrivit presei belgiene, explozia a distrus ferestrele sinagogii și a provocat pagube și la o clădire situată pe partea opusă a străzii.

Cauza exactă a deflagrației nu este cunoscută în acest moment, iar ancheta este în curs.

Primarul: „un act extrem de violent de antisemitism”

Primarul orașului Liège, Willy Demeyer, a condamnat incidentul, calificându-l drept „un act extrem de violent de antisemitism”.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului public de televiziune RTBF.

Ancheta este în desfășurare

Poliția a izolat zona în jurul clădirii, iar la fața locului a fost trimisă o echipă specializată în combaterea terorismului, care investighează circumstanțele exploziei.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații suplimentare despre posibili suspecți sau despre natura exactă a incidentului, potrivit Reuters.

