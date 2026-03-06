Doi șefi de vamă din Portul Constanța, reținuți de DNA pentru luare de mită

Anchetă DNA în portul Constanţa. Doi șefi de vamă din Portul Constanța ar fi fost prinși în flagrant, în timp ce luau mită, spun surse judiciare.

În acest dosar, aseară a fost organizat inclusiv un flagrant, potrivit surselor Digi24. Cei doi ar fi primit sume de bani în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act care intra în datoriile lor de serviciu – mai precis, ca formalitățile vamale pentru importuri de mărfuri din perioada 1-5 decembrie 2025, realizate de anumiți agenți economici, să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate.

Urmează ca ei să fie duși în fața judecătorului de drepturi și de la Tribunal București cu propunere de arestare preventivă.

Citește şi: Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului cu Iran: „Dacă cresc, cresc”