Bărbat din Bumbești Jiu, amendat și cercetat penal după un incident într-un café-bar

Polițiștii din Bumbești Jiu s-au sesizat, ieri, în jurul orei 05:15,cu privire la un incident petrecut într-un café-bar din localitate.

Un bărbat de 41 de ani, aflat în stare vădită de ebrietate, a refuzat să părăsească localul la solicitarea îndreptățită a barmanului. Acesta a fost sancționat contravențional, conform Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu amendă în valoare de 400 de lei.

Avea asupra sa un briceag

În urma vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au constatat că bărbatul avea asupra sa un briceag, pe care îl ținea în mână, fără însă a amenința personalul localului sau alte persoane prezente.

Administratorul localului, în vârstă de 45 de ani, a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. În baza evaluării riscului, realizată conform OMAI 138/2024, a fost stabilită existența unui risc iminent.

Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile. Bărbatul este obligat să păstreze o distanță de minimum 50 de metri față de administratorul localului.

Dosar penal pentru port de obiecte periculoase

Din verificările efectuate a reieșit că între cei doi nu au existat anterior sesizări, reclamații sau plângeri penale.

A fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, potrivit IPJ Gorj.

