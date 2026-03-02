7.6 C
Șofer prins băut la volan în Mehedinți! Amendă de peste 4.000 de lei și permis suspendat

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii au intervenit după depistarea conducătorului auto în trafic
Polițiștii din Vânju Mare au depistat în trafic un bărbat de 52 de ani, din comuna Braniștea, care conducea un autoturism pe DJ 564, în comuna Jiana, după ce consumase băuturi alcoolice

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru abaterea constatată, polițiștii au dispus:

  • amendă contravențională de 4.050 lei;
  • suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile, conform OUG 195/2002.

Polițiștii reamintesc că alcoolul la volan reprezintă un factor major de risc în producerea accidentelor rutiere.

