Razie rutieră pe DN6! Zeci de șoferi sancționați, permise suspendate după controalele polițiștilor doljeni

Polițiștii rutieri din Dolj au desfășurat astăzi, 2 martie, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație pe unul dintre cele mai circulate drumuri din județ.

În intervalul orar 11:00 – 15:00, polițiștii au acționat pe DN 6, activitatea fiind coordonată de Direcția Rutieră din cadrul Poliției Române.

Scopul principal al acțiunii a fost:

respectarea regimului legal de viteză;

prevenirea accidentelor rutiere;

promovarea unui comportament responsabil în trafic.

Controale și sancțiuni aplicate

În urma verificărilor efectuate:

👮 peste 250 de persoane au fost legitimate;

au fost legitimate; 🚗 peste 200 de autovehicule au fost controlate;

au fost controlate; ⚖️ 132 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate;

au fost aplicate; 💰 valoarea amenzilor depășește 60.000 de lei ;

; ❌ 23 de permise de conducere au fost reținute.

Viteză extremă pe DN6

Un exemplu relevant este cazul unui tânăr de 30 de ani, din municipiul Caracal, județul Olt, surprins de radar circulând cu 173 km/h pe DN6, în afara localității Leu.

Șoferul a fost sancționat conform O.U.G. nr. 195/2002, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Recomandările polițiștilor

Oamenii legii le reamintesc conducătorilor auto să circule responsabil, să respecte limitele legale de viteză și regulile de circulație pentru a evita producerea unor tragedii pe șosele.

