Bărbat bătut și jefuit de 10.000 de euro și bijuterii din aur

De Daniela Moise

Un bărbat din județul Cluj a fost atacat în propria locuință, în plină zi, de două persoane care i-au furat banii și bijuteriile din aur.

Potrivit anchetatorilor, un individ de 39 de ani, din aceeași localitate, a sărit gardul casei. Apoi i-a deschis poarta și unei femei de 48 de ani, care îl însoțea.

Victima era în casă când cei doi au început să caute bani și obiecte de valoare. Când a încercat să îi oprească, a fost lovit cu pumnii și cu picioarele.

Tâlharii au reușit să fugă cu 10.000 de euro, 500 de lei și bijuterii din aur. Două zile mai târziu, au fost identificați.

La percheziții, polițiștii au găsit doar o mică parte din banii furați, care i-au fost restituiți victimei.

Cei doi au fost reținuți pentru tâlhărie calificată. Vor fi duși în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.

