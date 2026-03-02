7.6 C
Craiova
luni, 2 martie, 2026
Arme și muniție deținute ilegal, descoperite de polițiști la Râmnicu Vâlcea

De Mariana BUTNARIU
Verificări privind respectarea regimului armelor
Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase Vâlcea au descoperit arme și muniție deținute ilegal la domiciliul unui bărbat din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Astăzi, în cadrul activităților specifice desfășurate pentru verificarea respectării legislației privind armele și munițiile, polițiștii s-au deplasat la locuința unui bărbat din Râmnicu Vâlcea.

În urma controalelor efectuate, oamenii legii au identificat:

  • o armă scurtă tip pistol letal, prevăzută cu încărcător alimentat cu 7 cartușe calibru 9×19 mm;
  • o cutie cu 50 de cartușe cu glonț, același calibru, nepercutate;
  • o armă scurtă tip pistol neletal, supusă autorizării;
  • muniție specifică armelor neletale de autoapărare;
  • două tuburi cartuș percutate;
  • trei încărcătoare metalice și alte componente aferente armelor.

Arme deținute fără drept

Potrivit polițiștilor, toate obiectele descoperite erau deținute ilegal, fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, urmând ca ancheta să stabilească întreaga situație de fapt și măsurile legale ce se impun.

