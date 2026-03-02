Rețea de trafic de droguri de mare risc, destructurată la Craiova. Doi bărbați, arestați preventiv

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 32 și 37 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Anchetatorii au stabilit că, pe parcursul anului 2026, cei doi ar fi procurat, deținut și comercializat droguri de mare risc sub formă de fragmente vegetale impregnate cu substanța psihoactivă MDMB-4en-PINACA, vândute cu aproximativ 50 de lei pentru fiecare plic.

Flagrant organizat în localitatea Podari

În cadrul anchetei, la data de 25 februarie 2026, unul dintre suspecți, bărbatul de 32 de ani, a fost prins în flagrant delict în localitatea Podari, în timp ce ar fi deținut și transportat, în scopul comercializării:

10 doze de drog de mare risc,

o țigaretă artizanală,

un plic conținând aceeași substanță interzisă.

Pe parcursul urmăririi penale, polițiștii au indisponibilizat mai multe doze destinate vânzării.

Percheziții domiciliare și probe ridicate

În aceeași zi, oamenii legii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară. În urma descinderilor au fost descoperite și ridicate:

cantități de fragmente vegetale cu conținut de substanță interzisă,

cântare de precizie,

obiecte purtând urme de droguri,

alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

Suspecții, arestați preventiv

Procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea celor două persoane la data de 25 februarie 2026.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a decis arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate în rețeaua de trafic de droguri.

