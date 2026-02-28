Aproximativ 220 de sancțiuni aplicate de polițiștii rutieri doljeni în ultimele 24 de ore



Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfășurat, în ultimele 24 de ore, noi acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație pe drumurile publice din județ.

Activitățile au vizat, în principal, depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză sau care aleg să urce la volan sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. Pentru identificarea acestora, oamenii legii au utilizat aparate radar, alcooltest și drugtest.



Totodată, polițiștii au acționat și pentru prevenirea indisciplinei în rândul pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice, categorii vulnerabile implicate frecvent în producerea accidentelor rutiere.

În urma controalelor desfășurate, au fost aplicate aproximativ 220 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 90.000 de lei.

De asemenea, 26 de conducători auto au fost scoși din trafic după ce au fost considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, acestora fiindu-le suspendat dreptul de a conduce autovehicule, conform prevederilor legale.

Polițiștii au dispus și retragerea certificatelor de înmatriculare pentru două autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic, până la remedierea deficiențelor constatate.

Exemplu concret

În cadrul acțiunilor, polițiștii rutieri au depistat, pe o stradă din municipiul Craiova, un bărbat de 34 de ani care conducea un autoturism cu viteza de 104 km/h, pe un sector de drum unde limita legală era de 50 km/h. Șoferul a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Reprezentanții IPJ Dolj reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, subliniind că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea riscului rutier.