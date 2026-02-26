4.5 C
Craiova
Un bărbat a murit după ce i s-a făcut rău în sauna unei baze sportive

De Daniela Moise

Un bărbat de 75 de ani a murit, miercuri seară, după ce i s-ar fi făcut rău în sauna unei baze sportive din Timişoara.

Bărbatul, care venise pentru a se relaxa, a înotat câteva ture de bazin, apoi a intrat în saună.

Nu a trecut mult și s-a prăbușit brusc. Un tânăr care se afla și el în încăpere a dat alarma, însă medicii chemați de urgență nu l-au mai putut salva.

Din primele informații, bărbatul ar fi suferit de hipertensiune arterială și ar fi făcut stop cardio-respirator.

„La data de 25 februarie 2026, în jurul orei 21.05, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Urbană Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar fi făcut rău în saună, la o bază sportivă de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu”, a transmis IPJ Timiş.

În continuare, poliţiştii fac verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului.

