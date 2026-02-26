Politica expulzărilor către ţări terţe a administraţiei Trump, declarată ilegală de un judecător federal

Un judecător federal din Boston, Brian Murphy, a declarat miercuri ilegală politica adoptată de către administraţia Trump în vederea expulzării imigranţilor fără acte către ţări terţe.

Judecătorul şi-a suspendat însă intrarea în vigoare a hotărârii – pe o perioadă de 15 zile -, pentru a permite administraţiei să facă apel împotriva ei, având în vedere „importanţa şi istoricul neobişnuit al acestui caz”.

Miza este dacă guvernul poate, fără preaviz, „să expulzeze o persoană către o ţară rea sau o ţară în care ea va fi probabil persecuitată sau torturată”, scrie el.

În acest dosar, magistratul a blocat deja în mod provizoriu, în martie 2025, expulzări ale unor străini de orgine asiatică spre Libia.

El a suspendat, de asemenea, în aprilie, expulzarea altor străini către Sudanul de Sud, stabilind că personale vizate de o expulzare către altă ţară decât ţara lor de origine este necesar să fi avizată, iar apoi să aibă loc după un termen semnificativ, în vederea depunerii unui recurs în baza Convenţiei ONU împotriva torturii.

Judecătorul Murphy s-a pronunţat miercuri pe fond.

El a conchis că toate noile directive emise în martie de către Departamentul Securităţii Interne în domeniul expulzărilor către ţări terţe sunt „ilegale”.

Potrivit acestor directive, aceste expulzări sunt autorizate numai cu condiţia ca ţara respectivă să furnizeze garanţii cu privire la faptul că persoanele expulzate ”nu vor fi nici persecurate şi nici torturate” şi ca Departamentul de Stat să considere aceste garanţii ”credibile”, fără niciun recurs posibil.

Judecătorul a citat „minciuni“ ale guvernului

În mai multe rânduri, în această procedură, „guvernul a încălcat în mod repetat sau a încercat să încalce hotărârile acestui tribunal”, deplânge judecătorul, un ecou al unor nemulţumiri adresate de mulţi colegi de-ai săi administraţiei Trump, mai ales în domeniul imigraţiei.

El citează „minciuni” ale guvernului cu privire la temeri exprimate de către unul dintre reclamanţii în acest dosar cu privire la expulzarea sa către Mexic.

După ce cel vizat a obţinut o hotărâre care interzice expulzarea sa către Guatemala, din care este originar, „din cauza violenţelor sexuale pe care le-a suferit acolo”, guvernul l-a „aruncat înt-un autobuz căre Mexic, unde tocmai a fost violat şi de unde a fost trimis rapid către Guatemala”, îşi exprimă indignarea magistratul.

Preşedintele Donald Trump a ridicat lupta împotriva imigraţiei clandestine la rangul de prioritate absolută, evocând o „invazie” a Statelor Unite de către „criminali veniţi din străinătate” şi comunicând abundent cu privire la expulzări ale unor imigranţi.

Însă programul său de expulzări în masă a fost contracarat sau frânat de multiple hotărâri ale justiţiei – inclusiv ale Curţii Supreme, majoritar conservatoare -, din cauză că persoanele vizate trebuie să-şi poată exercita drepturile.

