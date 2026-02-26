Mehedinți: Microbuz oprit pe DN6: aproape 10.000 de țigarete fără acte, descoperite de polițiști

Polițiștii rutieri au descoperit aproape 10.000 de țigarete fără marcaj fiscal, în urma unei acțiuni de control desfășurate pe raza județului Mehedinți pentru verificarea legalității transportului de persoane.

Acțiunea a avut loc în data de 25 februarie, în intervalul orar 11:00–15:00. A fost organizată de:

polițiștii Serviciului Rutier,

împreună cu specialiști din cadrul Registrul Auto Român,

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Mehedinți.

Control în trafic pe DN6

Polițiștii au urmărit modul în care este efectuat transportul de persoane, verificând respectarea legislației și condițiile de siguranță pentru pasageri.

În timpul verificărilor efectuate pe DN6, în localitatea Gura Văii, a fost oprit un cetățean bulgar care transporta persoane contra cost cu un microbuz, fără respectarea prevederilor legale.

Aproape 10.000 de țigarete descoperite în vehicul

În urma controlului bagajelor și a habitaclului autovehiculului, oamenii legii au descoperit 9.620 de țigarete fără marcaj fiscal corespunzător.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conducătorul auto a fost sancționat cu amendă în valoare de 100.000 de lei. Întreaga cantitate de țigarete a fost confiscată.

Microbuzul, imobilizat timp de șase luni

Ca măsură suplimentară, polițiștii au dispus imobilizarea vehiculului utilizat pentru o perioadă de șase luni.

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua, scopul fiind prevenirea transportului ilegal de persoane și combaterea evaziunii fiscale.

