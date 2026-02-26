(VIDEO) Tânăr urmărit internațional, prins de polițiști în Craiova

Polițiștii doljeni au depistat, în municipiul Craiova, un tânăr urmărit internațional, pe numele căruia autoritățile judiciare germane au emis mandat european de arestare.

Acțiunea a avut loc marți, 25 februarie, în cadrul unei operațiuni desfășurate de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, vizând persoanele urmărite în temeiul legii sau față de care au fost dispuse măsuri preventive.

Depistat după verificări operative

În urma exploatării rapide a unor date și informații operative, oamenii legii au identificat un tânăr de 20 de ani, din municipiul Craiova, căutat la nivel internațional.

Pe numele acestuia, autoritățile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare, în vederea extrădării, fiind suspectat de comiterea infracțiunii de furt pe teritoriul acestui stat.

Reținut și introdus în arestul IPJ Dolj

După depistare, tânărul a fost prezentat procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj. El urmează să fie prezentat magistraților de la Curtea de Apel Craiova pentru emiterea mandatului de arestare.

Acțiunea polițiștilor a beneficiat și de sprijinul lucrătorilor din cadrul Secției 5 Poliție Craiova.

