Șofer grav rănit după ce o autoutilitară a fost lovită din spate de un TIR

Un bărbat a fost rănit, miercuri, după ce o autoutilitară a fost lovită din spate de un TIR. Accidentul a avut loc pe DN 1, în localitatea Vâlcele din judeţul Cluj.

Un bărbat de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoutilitara care îl preceda, la volanul căruia se afla un bărbat de 50 de ani, din Florești, care se afla oprită pentru a efectua un viraj la dreapta, intrând în coliziune cu aceasta.

În urma impactului, autoutilitara a fost proiectată în afara părții carosabile.

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului de 50 de ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Testările cu aparatul etilotest au reieșit negative.

În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Citește și: Ursula von der Leyen: Vom acorda Ucrainei împrumutul promis de 90 de miliarde de euro