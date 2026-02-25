Șofer grav rănit după ce o autoutilitară a fost lovită din spate de un TIR

14.5 C
Știri de ultima orăEvenimentȘofer grav rănit după ce o autoutilitară a fost lovită din spate de un TIR

De Daniela Moise

Un bărbat a fost rănit, miercuri, după ce o autoutilitară a fost lovită din spate de un TIR. Accidentul a avut loc pe DN 1, în localitatea Vâlcele din judeţul Cluj.

Un bărbat de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoutilitara care îl preceda, la volanul căruia se afla un bărbat de 50 de ani, din Florești, care se afla oprită pentru a efectua un viraj la dreapta, intrând în coliziune cu aceasta.

În urma impactului, autoutilitara a fost proiectată în afara părții carosabile.

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului de 50 de ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Testările cu aparatul etilotest au reieșit negative.

În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

