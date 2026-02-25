Ursula von der Leyen: Vom acorda Ucrainei împrumutul promis de 90 de miliarde de euro

14.5 C
Știri de ultima orăPoliticaEuropaUrsula von der Leyen: Vom acorda Ucrainei împrumutul promis de 90 de miliarde de euro

De Daniela Moise

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană va acorda Ucrainei împrumutul promis de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, informează Digi24.

Vorbind marți la Kiev, după ce Ungaria a amenințat că va bloca cu un veto împrumutul, von der Leyen a spus că UE are la dispoziție o serie de opțiuni, relatează TVPWorld.

Referindu-se la pachetul financiar ca la un „împrumut de oțel”, deoarece face Ucraina „indigestă pentru potențialii invadatori”, von der Leyen a spus că suma a fost convenită de cei 27 de șefi de stat și de guvern ai Consiliului European.

„Au dat cuvântul lor, iar acest cuvânt nu poate fi încălcat”, a spus ea. „Așadar, vom acorda acest împrumut într-un fel sau altul. „Vreau să fiu foarte clară: avem diferite opțiuni și le vom folosi”, a adăugat ea.

Președintele Consiliului European, António Costa, de asemenea prezent la Kiev, a solicitat Executivului european să utilizeze toate instrumentele disponibile în tratatele UE pentru a se asigura că banii pentru Ucraina vor fi transferați.

Petrol și bani

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a amenințat că va folosi dreptul de veto al țării sale pentru a bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro, din cauza eșecului Kievului de a repara un important oleoduct rusesc care traversează Ucraina și aprovizionează Europa Centrală și de Est.

Întrebat dacă va repara conducta Drujba pentru a asigura împrumutul, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că Orbán ar trebui să blocheze finanțele lui Vladimir Putin, nu ale Kievului. „Depinde de Orbán să discute cu Putin”, a spus el, subliniind că Rusia folosește o tactică de atacuri reînnoite asupra infrastructurii, inclusiv asupra conductei Drujba, în timp ce reparațiile sunt în curs de desfășurare, „doar pentru a ucide oameni”.

Ajutor pentru iarnă

În timp ce Rusia continuă să lovească sistemul energetic al Ucrainei în timpul lunilor grele de iarnă, von der Leyen a declarat că sprijinirea securității energetice a țării este o prioritate pentru blocul comunitar, care va lucra la un nou pachet energetic de iarnă în valoare de 920 de milioane de euro pentru perioada 2026-2027.

Președinta Comisiei a afirmat că banii vor contribui la asigurarea alimentării regulate cu energie electrică la nivel național și la repararea și refacerea rețelelor energetice. Însă prima prioritate a împrumutului va fi satisfacerea nevoilor de apărare ale Ucrainei, „de la drone la rachete și muniție”, a afirmat von der Leyen. „Și lucrările au început deja.” Ea a afirmat că un pachet prioritar care include drone și muniție va fi livrat înainte de Paște.

