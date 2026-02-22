Zeci de oi și capre au murit după ce un saivan s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii

30 de animale au murit după ce un saivan din satul Vasu Părului, judeţul Prahova, care adăpostea aproximativ 400 de oi şi capre, s-a prăbuşit prăbuşit sâmbătă seară sub greutatea zăpezii.

„Un saivan de aproximativ 500 de metri pătraţi s-a prăbuşit peste animale, ieri seară, în localitatea Albeşti-Paleologu, sat Vadu Părului. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Urlaţi, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi un echipaj de descarcerare de la Detaşamentul Mizil, alături de o autospecială de primă intervenţie şi comandă”, informează ISU Prahova.

Construcţia adăpostea aproximativ 400 de oi şi capre.

În urma prăbuşirii acoperişului, circa 30 de animale au fost găsite decedate. Restul au fost evacuate de echipajele de intervenţie sau au ieşit singure.

„Intervenţia s-a concentrat pe salvarea animalelor rămase sub dărâmături şi pe asigurarea zonei. Prăbuşirea acoperişului a fost determinată de greutatea zăpezii depuse pe acesta”, precizează ISU Prahova.

Citește și: Ministrul Sănătății: Violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată