Un mort și un rănit după ce o mașină s-a răsturnat

Un bărbat de 62 de ani, din București, și-a pierdut viața, duminică după-amiază, după ce a pierdut controlul volanului, posibil din cauza oboselii, iar mașina sa s-a răsturnat. O femeie aflată în autoturism a fost rănită. Accidentul a avut loc pe DJ 732, în județul Argeș.

Un bărbat de 62 de ani, din Bucureşti, care conducea un autoturism pe DJ 732, pe raza comunei Aninoasa, circulând din direcţia Vlădeşti spre Berevoeşti, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul oboselii, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a ieşit în afara carosabilului.

”În urma evenimentului, cealaltă persoană aflată în autoturism, respectiv o femeie de 59 de ani, din Bucureşti, a suferit leziuni. Totodată, conducătorul auto a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul acestuia”, precizează comunicatul oficial.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc.

Citește și: Un bărbat a amenințat cu pistolul muncitorii care deszăpezeau o stradă pentru că nu-i curățaseră zăpada din fața garajului