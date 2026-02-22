Un bărbat a amenințat cu pistolul muncitorii care deszăpezeau o stradă pentru că nu-i curățaseră zăpada din fața garajului

Un bărbat din Corbeanca, județul Ilfov, a amenințat cu un pistol muncitorii care deszăpezeau o stradă, a transmis poliția. Firma de salubrizare a transmis că problema a apărut după ce bărbatul a cerut insistent ca oamenii să îi curețe zăpada din fața garajului.

„Din primele verificări a reieșit că, pe fondul unui incident verbal, un bărbat de 49 de ani ar fi ieșit din locuință având asupra sa un pistol tip airsoft. La fața locului, polițiștii au identificat persoana în cauză, care a predat arma neletală tip airsoft, aceasta nefiind supusă autorizării”, a anunțat Poliția Ilfov.

Reacția firmei de salubrizare

Firma de salubrizare Trans Auto Corbeanca a relatat pe Facebook despre incident.

„Problema a apărut când un locuitor a insistat ca echipa de pe teren să-i ia și zăpada din fața garajului, pentru că dorește să iasă din curte. Pe o stradă unde de regulă sunt mașini parcate pe margine și utilajul greu este la jumătatea cursei/străzii, acesta nu se justifică să se oprească pentru a face manevre auxiliare deoarece un locuitor nu consideră ca fiind treaba lui asigurarea unei minime implicări, dând câteva lopeți de zăpadă. A preferat să înjure și să amenințe, iar în final să strige că va aduce o armă de foc și “veți vedea voi că o să luați zăpada”, a scris compania.

În postare se mai precizează că unul din muncitorii a crezut că omul glumește, dar „spre șocul tuturor, locuitorul plătitor de taxe (cum mi s-a adresat și mie personal, când am ajuns la fața locului după echipajul de Poliție), a venit din casă cu un pistol real pe care l-a fluturat în aer nervos și insistând să i se rezolvă problema”.

Citește și: Văduva cântărețului Gabriel Cotabiță, reținută alături de alte 7 persoane pentru proxenetism în două saloane de masaj erotic