-0.5 C
Craiova
sâmbătă, 21 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentDN 67C - Transalpina: circulație în condiții de iarnă între Novaci și Rânca

DN 67C – Transalpina: circulație în condiții de iarnă între Novaci și Rânca

De Mariana BUTNARIU
Drum practicabil, dar atenție la zona de creastă
Drum practicabil, dar atenție la zona de creastă

Pe DN 67C (Transalpina), între Novaci și Rânca, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informărilor din teren.

✔️ Carosabil curat și umed până la kilometrul 22;
❄️ Carosabil acoperit cu zăpadă (1–2 cm) între km 22 și km 34+800;
🌬️ Izolat sunt prezente suluri de zăpadă de aproximativ 10–20 cm.

Vânt puternic în zona de creastă

În zona de creastă vântul suflă cu intensificări la rafală, însă nu sunt semnalate probleme care să afecteze traficul rutier în acest moment.

Recomandare importantă pentru șoferi

Nu vă deplasați pe acest sector de drum cu autovehicule neechipate corespunzător pentru sezonul rece, potrivit DRDP Craiova.

Condițiile meteo se pot schimba rapid la altitudine, iar echiparea de iarnă rămâne esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Citește și: Cod galben în Olt: Autoritățile MAI au monitorizat situația pe timpul nopții. Fără incidente majore

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA