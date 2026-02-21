DN 67C – Transalpina: circulație în condiții de iarnă între Novaci și Rânca

Pe DN 67C (Transalpina), între Novaci și Rânca, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informărilor din teren.

✔️ Carosabil curat și umed până la kilometrul 22;

❄️ Carosabil acoperit cu zăpadă (1–2 cm) între km 22 și km 34+800;

🌬️ Izolat sunt prezente suluri de zăpadă de aproximativ 10–20 cm.

Vânt puternic în zona de creastă

În zona de creastă vântul suflă cu intensificări la rafală, însă nu sunt semnalate probleme care să afecteze traficul rutier în acest moment.

Recomandare importantă pentru șoferi

Nu vă deplasați pe acest sector de drum cu autovehicule neechipate corespunzător pentru sezonul rece, potrivit DRDP Craiova.

Condițiile meteo se pot schimba rapid la altitudine, iar echiparea de iarnă rămâne esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

