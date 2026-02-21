Cod galben în Olt: Autoritățile MAI au monitorizat situația pe timpul nopții. Fără incidente majore

În contextul avertizării meteorologice cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie, structurile Ministerul Afacerilor Interne din județul Olt au desfășurat acțiuni pe parcursul nopții pentru monitorizarea situației din teren și menținerea siguranței publice.

Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate incidente sau evenimente deosebite generate de condițiile meteorologice.

Arbore căzut pe DJ 546D, în Milcov

Singura intervenție punctuală a avut loc pe Drumul Județean 546D, în localitatea Milcov, unde un arbore prăbușit pe carosabil a blocat temporar circulația rutieră.

Zona a fost rapid securizată de echipele de intervenție, iar traficul a fost reluat în condiții de siguranță după îndepărtarea obstacolului.

Circulația se desfășoară normal

La această oră, circulația pe drumurile din județul Olt se desfășoară în condiții normale de iarnă.

Echipaje de poliție, jandarmi și pompieri continuă patrularea și monitorizarea zonelor cu risc, fiind pregătite să intervină în sprijinul cetățenilor.

Recomandări importante pentru populație

Autoritățile transmit câteva măsuri esențiale pentru evitarea incidentelor:

limitați deplasările la cele strict necesare,

verificați informațiile oficiale înainte de a pleca la drum,

echipați autovehiculele pentru sezonul rece,,

evitați staționarea lângă arbori sau elemente instabile,

nu atingeți conductori electrici căzuți,

în situații de urgență apelați 112.

Structurile MAI din județul Olt rămân în teren și vor comunica operativ orice evoluție a situației meteorologice.

