Quentin Griffiths, cofondator al retailerului de modă britanic ASOS, a decedat după ce a căzut de la etaj

Știri de ultima orăEvenimentQuentin Griffiths, cofondator al retailerului de modă britanic ASOS, a decedat după ce a căzut de la etaj

De Magda Dragu
Quentin Griffiths, cofondatorul magazinului online de modă Asos, a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din stațiunea thailandeză Pattaya, scrie ziarul The Guardian.

Un reprezentant al poliției a declarat pentru BBC că polițiștii au fost chemați pe 9 februarie după ce un bărbat a fost găsit mort, căzând de la etajul 18 al unui bloc din Pattaya, pe coasta de est a Golfului Thailandei.

Griffiths era singur în acel moment

Griffiths, un cetățean britanic în vârstă de 58 de ani, era singur în acel moment, a spus anchetatorul, iar autopsia nu a relevat niciun indiciu de crimă. De asemenea, nu au fost găsite semne de efracție.

Antreprenorul din domeniul comerțului cu amănuntul a cofondat Asos în Londra în 2000, împreună cu Nick Robertson. A crescut până a devenit unul dintre cei mai mari retaileri online de modă din lume, cu modele purtate de Rihanna și Michelle Obama.

Griffiths a părăsit compania în 2005. Poliția thailandeză a declarat pentru BBC că Griffiths fusese implicat în două procese judiciare, ceea ce i-ar fi putut provoca o stare de stres.

