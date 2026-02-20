Bărbat ucis în bătaie de un consătean după un conflict izbucnit la beție

Un bărbat de 41 de ani, tată a șase copii, a fost ucis în bătaie de un tânăr de 24 de ani, care și-a abandonat victima în curtea în care se refugiase ca să scape. Individul a fost arestat.

Crima s-a petrecut joi seară, în localitatea botoșăneană Mitoc. Victima și agresorul se cunoșteau pentru că munceau adesea la o fermă din apropiere.

Din primele date, se pare că între cei doi bărbați a izbucnit o ceartă violentă, alimentată de consumul excesiv de băuturi alcoolice, care a întunecat judecata tânărului de 24 de ani.

Loviturile aplicate au fost atât de crunte încât victima nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Tânărul l-a urmărit pe bărbatul mai vârstnic până în curtea unui consătean, unde acesta se refugiase, și i-a aplicat mai multe lovituri în zona capului.

“La sosirea echipajului a fost găsi un bărbat în stop cardio-respirator. Acesta prezenta leziuni severe la cap şi faţă, incompatibile cu viaţa. S-a declarat decesul la faţa locului”, a precizat un asistent din cadrul SJA Botoşani….

Între timp, suspectul a fugit de la locul crimei.

Polițiștii l-au identificat la scurt timp și reținut pe agresor. Cercetările continuă pentru comiterea infracțiunii de omor.

Citește și: O bătrână a fost tăiată cu drujba de fiul ei, care apoi s-a sinucis