3.4 C
Craiova
vineri, 20 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat ucis în bătaie de un consătean după un conflict izbucnit la beție

Bărbat ucis în bătaie de un consătean după un conflict izbucnit la beție

De Daniela Moise

Un bărbat de 41 de ani, tată a șase copii, a fost ucis în bătaie de un tânăr de 24 de ani, care și-a abandonat victima în curtea în care se refugiase ca să scape. Individul a fost arestat.

Crima s-a petrecut joi seară, în localitatea botoșăneană Mitoc. Victima și agresorul se cunoșteau pentru că munceau adesea la o fermă din apropiere.

Din primele date, se pare că între cei doi bărbați a izbucnit o ceartă violentă, alimentată de consumul excesiv de băuturi alcoolice, care a întunecat judecata tânărului de 24 de ani.

Loviturile aplicate au fost atât de crunte încât victima nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Tânărul l-a urmărit pe bărbatul mai vârstnic până în curtea unui consătean, unde acesta se refugiase, și i-a aplicat mai multe lovituri în zona capului.

“La sosirea echipajului a fost găsi un bărbat în stop cardio-respirator. Acesta prezenta leziuni severe la cap şi faţă, incompatibile cu viaţa. S-a declarat decesul la faţa locului”, a precizat un asistent din cadrul SJA Botoşani….

Între timp, suspectul a fugit de la locul crimei.

Polițiștii l-au identificat la scurt timp și reținut pe agresor. Cercetările continuă pentru comiterea infracțiunii de omor.

Citește și: O bătrână a fost tăiată cu drujba de fiul ei, care apoi s-a sinucis

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA