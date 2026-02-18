Un român a furat zilnic câte 1.000 de euro din restaurantul în care lucra. Bărbatul era angajat în 2018

Un tânăr român de 27 de ani este în centrul unei anchete desfășurate în Austria. Acesta ar fi sustras în mod repetat bani din restaurantul în care era angajat ca și casier, în localitatea Unken, notează publicația austriacă Heute.at.

Bărbatul s-a angajat în 2018, iar la scurt timp ar fi început să scoată bani din casa de marcat, potrivit informațiilor apărute în presa locală. În sezonul de iarnă 2018–2019, acesta ar fi ajuns să își însușească zilnic aproximativ 1.000 de euro din încasări.

Schema ar fi funcționat ani la rând fără să fie descoperită. Fiind responsabil direct de gestionarea numerarului, tânărul ar fi profitat de poziția sa pentru a lua sume consistente, în mod repetat.

În 2026 suma lipsă ar fi ajuns la 38.000 de euro

Ancheta arată că doar în 2026 suma lipsă ar fi ajuns la 38.000 de euro. În total, între 2018 și 2026, prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 200.000 de euro.

Neregulile ar fi fost observate în urma unor verificări interne, iar cazul a ajuns ulterior la autorități. Bărbatul ar fi recunoscut faptele și ar fi motivat gestul printr-o dependență de jocurile de noroc. În prezent, acesta este cercetat în stare de libertate.

În Austria, furtul și delapidarea sunt sancționate conform Codului Penal

În Austria, furtul și delapidarea sunt sancționate conform Codului Penal, iar pedepsele diferă în funcție de valoarea prejudiciului și de circumstanțe.

În forma simplă, fapta poate fi pedepsită cu amendă sau cu până la 5 ani de închisoare. Dacă este considerată o infracțiune gravă, pedeapsa poate ajunge între 3 luni și 10 ani de detenție. Instanța va decide încadrarea juridică exactă și eventualele sancțiuni în acest caz, în funcție de concluziile anchetei.

