Accident cu opt răniţi pe DN 66

În urma unui accident rutier produs în cursul nopții de duminică spre luni pe DN 66, în localitatea Băcia, după impactul dintre două autoturisme, opt persoane, între care doi copii cu vârsta de 7 ani, au fost rănite. Victimele sunt transportate la spitalele din Deva și Hunedoara.



Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, cei opt răniți au suferit diverse traumatisme rezultate în urma coliziunii dintre autovehiculele în care se aflau, în total, nouă persoane.

„După evaluarea tuturor celor implicați în evenimentul rutier și acordarea primului ajutor medical, doi băieți, în vârstă de 7 ani, și patru adulți au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Deva, iar alți doi adulți au ajuns la UPU Hunedoara. Cea de-a noua persoană a refuzat transportul la spital“, a precizat sursa citată, conform Agerpres.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Deva, care au acționat cu cinci ambulanțe și o autospecială dotată cu modul de descarcerare. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către instituțiile abilitate.

