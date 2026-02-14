Copil de şapte ani, în stop cardio-respirator. A fost lovit de un balot de fân

În localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu, un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân. Acolo au fost trimise mai multe echipaje de la Ambulanţă, SMURD şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, iar cadrele medicale continuă manevrele de resuscitare începute de rudele copilului. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic, o ambulanţă SAJ şi elicopterul SMURD Târgu Mureş intervin de urgenţă în localitatea Ighişu Nou pentru a acorda asistenţă medicală unui copil în vârstă de aproximativ 7 ani care a fost lovit de un balot de fân, intrând în stop cardio-respirator.

”În aceste momente echipajele medicale sosite la faţa locului efectuează manevre de resuscitare, acestea fiind începute de aparţinători până la sosirea echipajelor medicale”, a precizat sursa citată, conform news.ro.

”La data de 14 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că a căzut un balot de fân peste un minor, în localitatea Ighişul Nou. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mediaş s-au deplasat cu celeritate la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor de 7 ani, peste care ar fi căzut un balot de fân”, a transmis IPJ Sibiu.

În urma incidentului, copilul a fost rănit, fiindu-i acordate îngrijiri medicale de către echipajele medicale. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

