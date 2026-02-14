Biletul de trimitere la medicul specialist ar putea fi eliminat pentru pacienții cronici

Pentru pacienţii cu boli cronice, biletul de trimitere la medicul specialist ar putea deveni istorie. Guvernul vrea ca aceştia să se poată programa direct, fără să mai treacă pe la medicul de familie, aşa cum sunt nevoiţi să o facă în prezent.

Această măsură vine din partea Ministerului Sănătății, care vrea să extindă treptat eliminarea biletelor de trimitere pentru cât mai mulți pacienți, acolo unde se poate, în special bolnavii cronici. Vorbim despre aproximativ 1 milion și jumătate de persoane cu diabet. Este cea mai recentă solicitare a Ministrului Sănătății pentru a elimina biletele de trimitere pentru persoanele cu diabet, potrivit observatornews.ro.

Peste 1 milion și jumătate de români suferă în acest moment de diabet

Peste 1 milion și jumătate de români suferă în acest moment de diabet și trebuie să meargă la medicul de familie pentru trimitere, iar apoi să ajungă la medicul specialist pentru a primi rețeta, pentru a-și lua medicamentele, dar acolo sunt internați în ambulatoriile de zi.

Astfel, autoritățile spun că vor să elimine această eliberare a biletelor de trimitere pentru a reduce drumurile inutile pe care le fac pacienții cronici. Atât medicii, cât și oamenii susțin ideea, însă aceştia spun că este nevoie de un sistem informatic foarte bine pus la punct pentru a evita blocajele.

Un pacient cu diabet ar trebui să meargă aproape trimestrial la medicul specialist

În acest moment, un pacient cu diabet ar trebui să meargă aproape trimestrial la medicul specialist pentru a i se elibera rețeta pentru a-și lua insulina sau medicamentele necesare. Primele schimbări în acest sens, cu eliminarea biletului de trimitere, au fost luate în toamna anului trecut, atunci când această obligație a fost eliminată pentru femeile însărcinate.

Citeşte şi: Tragedie în Dolj: Bărbat găsit decedat în locuința sa



