(VIDEO) Dolj: Urmărit internațional pentru trafic de droguri de mare risc, depistat la Segarcea

Mariana BUTNARIU
Un bărbat de 36 de ani, urmărit la nivel internațional pentru trafic de droguri de mare risc, a fost depistat ieri, de o patrulă mixtă polițist–jandarm, pe raza orașului Segarcea.

În jurul orei 13:10, polițistul din Segarcea și jandarmul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, aflați în serviciul de patrulare, au procedat la legitimarea unei persoane care le-a atras atenția.

În timpul verificărilor, bărbatul a furnizat alte date de identitate și a avut un comportament suspect, motiv pentru care a fost condus la sediul poliției pentru clarificarea situației.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea reală a acestuia: un bărbat din comuna Afumați, urmărit la nivel internațional. Pe numele său, instanța de judecată emisese un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Craiova, pentru executarea pedepsei, potrivit IPJ Dolj.

