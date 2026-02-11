(VIDEO) Dolj: Urmărit internațional pentru trafic de droguri de mare risc, depistat la Segarcea

Un bărbat de 36 de ani, urmărit la nivel internațional pentru trafic de droguri de mare risc, a fost depistat ieri, de o patrulă mixtă polițist–jandarm, pe raza orașului Segarcea.

În jurul orei 13:10, polițistul din Segarcea și jandarmul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, aflați în serviciul de patrulare, au procedat la legitimarea unei persoane care le-a atras atenția.

În timpul verificărilor, bărbatul a furnizat alte date de identitate și a avut un comportament suspect, motiv pentru care a fost condus la sediul poliției pentru clarificarea situației.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea reală a acestuia: un bărbat din comuna Afumați, urmărit la nivel internațional. Pe numele său, instanța de judecată emisese un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Craiova, pentru executarea pedepsei, potrivit IPJ Dolj.

