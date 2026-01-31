Un craiovean a fost reținut pentru că și-a distrus sistemul de monitorizare electronică

Un bărbat din Craiova a fost reținut după ce și-a distrus sistemul de monitorizare. Față de acesta a fost emis un ordin de protecție provizoriu prin care i-a fost interzis să se apropie de părinții săi, fiind totodată obligat să poarte un sistem de monitorizare electronică.

În fapt, ieri, 30 ianuarie, în jurul orei 14.00, Secția 3 Poliție Craiova a fost informată de dispeceratul SIME din cadrul IPJ Dolj cu privire la faptul că, pe strada Rovinari, din municipiul Craiova, a fost declanșată o alertă de către sistemul de monitorizare electronică.Polițiștii deplasați la fața locului au identificat terminalul mobil folosit pentru monitorizare distrus.Din cercetări, s-a stabilit că față de persoana monitorizată, un bărbat de 37 de ani din Craiova, a fost emis un ordin de protecție provizoriu prin care i-a fost interzis să se apropie de părinții săi, fiind totodată obligat să poarte un sistem de monitorizare electronică. Bărbatul a fost condus la audieri, iar, urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reţinut, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.