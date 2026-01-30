5.6 C
Pompier arestat preventiv după ce și-a bătut soția, a stropit-o cu benzină și a amenințat că îi dă foc

De Daniela Moise

Un bărbat din București, pompier militar, a fost arestat preventiv sub acuzația de violență domestică. Acesta și-ar fi bătut îngrozitor soția, apoi ar fi stropit-o cu benzină, amenințând-o că îi dă foc. 

Pompierul este acuzat că ar fi băut alcool, iar apoi s-ar fi luat la ceartă cu soția. Amândoi erau acasă, în apartamentul lor din sectorul 6. Bărbatul și-a lovit soția. Apoi a mers la două benzinării, de unde a cumpărat benzină în canistre. S-a întors acasă, a stropit-o pe femeie cu benzină şi a ameninţat-o că îi va da foc.

Femeia a reuşit să sune la 112. Poliţiştii l-au reținut pe bărbat, iar femeia a fost transportată cu o ambulanţă la spitalul Universitar, pentru îngrijiri.

Potrivit unor surse din ancheta, nu este primul scandal dintre cei doi, dar victima nu a depus plângere.

Bărbatul a fost acuzat de violență domestică și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

