(VIDEO) Zece migranți descoperiți ascunși într-un autocamion cu profile metalice la Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat, în colaborare cu autoritățile bulgare, au depistat, azi, zece migranți care încercau să intre ilegal în România, ascunși în compartimentul de marfă al unui autocamion.

Incidentul a avut loc în parcarea din apropierea stației de taxare Calafat-Vidin, în jurul orei 03:40, atunci când polițiștii au selectat pentru control un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un bărbat turc, de 61 de ani, care circula pe ruta Turcia-Germania și transporta, conform documentelor, profile metalice.

La controlul amănunțit, în compartimentul de marfă au fost descoperiți zece cetățeni străini provenind din:

Turcia,

Maroc,

Iran,

Irak,

Bangladesh,

Pakistan,

Siria.

Aceștia încercau să treacă ilegal frontiera în România.

Conform planului de cooperare dintre Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, șoferul turc, grupul de migranți și mijlocul de transport au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea cercetărilor.

