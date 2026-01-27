(VIDEO) Dolj: Drumuri închise, gospodării afectate și un pescar salvat de pompieri

Prefectul județului Dolj, Dan Diaconu, împreună cu inspectorul-șef al ISU Dolj, general de brigadă Bogdan Vlăduțoiu, și directorul ABA Jiu, Daniel Naicu, au desfășurat activități de recunoaștere în zonele cu potențial de inundare din localitățile Cernătești, Grecești, Sopot și Terpezița.

🚧 Două drumuri județene, închise temporar

În prezent, circulația este restricționată pe anumite tronsoane ale drumurilor județene DJ 606B și DJ 641 Mischii–Caracal, în localitatea Pielești, pentru degajarea apei de pe partea carosabilă.

💧 Apă evacuată din gospodării

Pompierii au intervenit și pentru evacuarea apei din beciul unei gospodării din localitatea Terpezița, în urma acumulărilor produse de creșterea nivelului apelor.

🚒 Pescar salvat din râul Desnățui

Forțe din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova au intervenit în comuna Orodel, satul Călugărei, pentru salvarea unui bărbat surprins de creșterea bruscă a nivelului râului Desnățui, în timp ce se afla la pescuit.

Persoana a fost recuperată în siguranță, conștientă și cooperantă, fiind predată echipajului medical pentru evaluare.

La intervenție au participat o autospecială cu un ofițer și opt subofițeri, o barcă de salvare, SVSU și un echipaj SAJ.

⚠️ Saci de nisip și intervenții la poduri și podețe

Județul Dolj se află în continuare sub cod portocaliu hidrologic. În comuna Grecești se acționează punctual cu saci de nisip, iar autoritățile monitorizează permanent situația, intervenind la poduri și podețe pentru deblocarea secțiunilor de scurgere, în contextul formării de aglomerări de ghețuri.

