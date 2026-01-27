(VIDEO) Intervenții în lanț după viiturile din Dolj: bărbat blocat pe râul Desnățui, diguri ridicate la Grecești

Forțe de intervenție din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova au fost solicitate să intervină în comuna Orodel, sat Călugărei, pentru salvarea unui bărbat care a încercat să traverseze râul Desnățui, dar a fost surprins de creșterea rapidă a nivelului apei și nu a mai putut ajunge la mal.

🚒 Mobilizare de urgență a pompierilor și a serviciilor medicale

La fața locului au fost trimise o autospecială cu un ofițer și opt subofițeri, o barcă de salvare, SVSU și un echipaj SAJ. Potrivit primelor informații, bărbatul se ține de o salcie crescută pe cursul râului Desnățui, așteptând intervenția salvatorilor. Persoana a fost adusă la mal conștientă, cooperantă și predată echipajului medical.

⚠️ Diguri de protecție construite în localitatea Grecești

În paralel, pompierii, alături de reprezentanții autorităților publice locale, intervin în localitatea Grecești, pe cursul de apă Raznic, cu saci de nisip, pentru realizarea de diguri de protecție, în vederea prevenirii pătrunderii apei în gospodăriile cetățenilor.

👔 Prefectul și inspectorul-șef ISU coordonează acțiunile din teren

La fața locului se află prefectul județului Dolj, precum și inspectorul-șef al ISU, care coordonează intervenția și evaluează situația.

🔄 Intervențiile sunt în dinamică

Autoritățile anunță că forțele de intervenție rămân în zonă pentru monitorizarea permanentă și adoptarea măsurilor necesare, în funcție de evoluția situației.

