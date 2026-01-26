O femeie de 39 de ani, medic radiolog, a fost găsită moartă în casa ei

O femeie de 39 de ani, medic radiolog, a fost găsită moartă în locuinţa sa din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, de către un bărbat care a sesizat Poliţia.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti de la Serviciul Omoruri fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. La data de 24 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat,despre faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1, informează Poliţia Capitalei.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia, conform digi24.ro.

Potrivit unor surse, femeia este medic radiolog. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragicul eveniment şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

