Doi adolescenţi răniţi, după ce au dat foc unor avelope şi au intrat cu sania în ele

Incident la săniuş! Doi adolescenți de 14 și 17 ani au suferit arsuri de grade II și III pe aproximativ 10% din suprafața corporală și au fost transportați la spital în urma unui incident petrecut în localitatea vasluiană Bârlălești din comuna Epureni.

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, cei doi ar fi dat foc unor anvelope după care au intrat accidental cu sania în ele.

“Copilul de 17 ani a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu arsuri pe faţă şi la un membru superior. Al doilea copil a fost transportat la Spitalul Bârlad de părinţi. Copiii au suferit arsuri în timp ce erau la săniuş, unde se pare că au dat foc unor anvelope, intrând accidental cu sania în acestea”, a declarat, duminică, prefectul, citat de Agerpres.

Cadrele medicale au decis transportul băiatului de 17 ani la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, iar cel de 14 ani a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași pentru investigații suplimentare.

