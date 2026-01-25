Pană de curent în Groenlanda

Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a fost cufundată în întuneric în noaptea de sâmbătă spre duminică. Furnizorul local de energie electrică a anunţat că s-a produs o pană de curent din cauza vânturilor puternice, informează AFP, preluată de Agerpres.

Acest incident are loc la câteva zile după ce guvernul groenlandez a publicat o broşură care oferă sfaturi populaţiei în caz de criză în acest teritoriu autonom danez râvnit de preşedintele american Donald Trump.

Nuuk a fost brusc cufundat în întuneric în jurul orei 22:30

Alimentat în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproximativ 50 km sud-est, oraşul Nuuk, cu o populaţie de aproximativ 20.000 de locuitori, a fost brusc cufundat în întuneric în jurul orei 22:30 (00:30 GMT), au relatat jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului.

Trei ore mai târziu, curentul fusese restabilit doar parţial în unele părţi ale oraşului.

Pe pagina sa de Facebook, compania Nukissiorfiit a explicat că vânturile puternice au provocat o pană de curent şi că este în proces de pornire a unui generator de rezervă

