Unde pleacă românii în străinătate. Harta pe judeţe

Atunci când vine vorba de țările unde vor să imigreze, românii au preferințe în funcție de regiune. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, cei din zona Transilvaniei au plecat mai mult în Germania, cu excepția județelor cu populație maghiară mai numeroasă, caz în care Ungaria a fost aleasă țară de destinație.

În Bihor, Mureș, Sibiu, Alba, dar și Arad și Timiș, județe din Banat s-a plecat cel mai mult în Germania. În Harghita a fost preferată Ungaria, în timp ce în Covasna oamenii au plecat mai des în Germania, apoi în Ungaria și Italia.

Moldovenii, în schimb, preferă clar Italia. Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Galați Bacău și Vrancea, în toate aceste județe pe prima poziție a destinației celor care și-au schimbat domiciliul în străinătate se află Italia. Trendul continuă și în Tulcea, Buzău și Brăila, în timp ce în zona de sud a României e preferată mai mult Spania, potrivit G4Media.ro

Spre această țară s-a plecat mai mult din Olt, Teleorman și Călărași, potrivit datelor INS.

24,4% dintre românii care au fost ”temporar plecați în străinătate” au avut reședința în Italia. 19% au mers în Germania, 12% au fost în Spania, iar 6% au fost în Franța, potrivit datelor amintite.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a comandat în anul 2023 un studiu privind românii stabiliți în diaspora. S-a făcut un eșantion format din 6.699 de respondenți, români cu vârsta de peste 16 ani, cu domiciliul sau reședința în afara României, pentru a afla de ce au plecat, ce au găsit și dacă s-ar reîntoarce acasă.

Românii care au plecat în Italia au găsit ”un stat primitor”

Românii care au plecat în Italia susțin, conform studiului, că au găsit aici ”un stat primitor” și că au găsit aici ”drepturi egale cu ale cetățenilor italieni”. În privința unei posibile reîntoarceri în contextul războiului, românii de aici au susținut că ”preferă să rămână în Italia”.

Românii din Germania „nu se simt suficient de bine integrați”

În cazul românilor stabiliți în Germania reiese că principala cauză pentru care au decis să plece a fost reîntregirea familiei. Ia a doua, una economică: ”au căutat noi oportunități profesionale sau de câștiguri mai ridicate decât în România).

Au constatat aici că germanii sunt mai primitori decât sunt percepuți de către români, însă cu toate acestea ”românii nu se simt suficient de bine integrați”, potrivit studiului.

„Spania e un stat primitor și deschis cu imigranții”

În cazul celor care au plecat în Spania au descoperit aici că ”Spania e un stat primitor și deschis cu imigranții” și că există ”un grad ridicat de respect față de români”.

Conform acestei analize, 38% dintre românii aflați în diaspora și-au declarat intenția de a se reîntoarce în țară, iar ca timp estimat pentru reîntoarcere, acesta ar fi între 5 și 6 ani, cel mai probabil (25%). Al doilea procent de așteptare este de peste 6 ani – 22%.

68 dintre românii din diaspora susțin că trimit bani acasă

68 dintre românii din diaspora susțin că trimit bani acasă, iar beneficiari sunt în cel mai mare procent părinții (39%), urmați de copii (23%), partenerul de cuplu (23%) și alte rude (12%).

Cei mai mulți, 24%, susțin că s-ar întoarce acasă doar să-și deschidă o afacere. Alții, 22% pentru a îngriji o persoană apropiată, iar alții, 18%, după ce ar strânge bani pentru un bun de valoare, o casă sau o mașină.

82% dintre românii aflați în străinătate sunt angajați, 6% sunt antreprenori, 5% sunt încă la studii, în timp ce 2% sunt pensionari.

Unde au plecat românii: