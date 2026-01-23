Șase persoane au fost rănite în urma unui atac cu cuţitul în Anvers

În apropierea pieței Opéra din Anvers, în timpul unei manifestații kurde pentru a denunța situația actuală din nordul Siriei, joi seară şase persoane au fost rănite cu arme albe.

O anchetă a fost deschisă pentru „tentativă de omor”, a indicat poliția din Anvers. Deocamdată, faptele nu sunt calificate oficial ca act terorist, potrivit rtbf.be.

Într-un comunicat publicat joi seara, consiliul comunităților kurde din Belgia, NavBel, denunță la rândul său un atac „de natură teroristă” îndreptat împotriva comunității kurde din Anvers, condus de atacatori „animați de motivații extremiste și jihadiste”.

Manifestanți kurzi au fost atacați de un grup de bărbați

„Manifestația se desfășura în liniște și fără incidente. Erau prezente numeroase familii, femei, tineri și copii. În timp ce adunarea se dispersa, manifestanții kurzi au fost atacați de un grup de bărbați”, arată comunicatul. „Acești bărbați s-au infiltrat în manifestație și au scos brusc cuțite, atacând fără discriminare.”

„Este clar că acest atac nu este un act izolat de violență gratuită, ci un atac țintit împotriva unei comunități. Este un act de terorism împotriva kurzilor. Ne așteptăm ca poliția și justiția belgiană să îl considere și să îl trateze ca atare”, adaugă NavBel.

O altă manifestație kurdă prevăzută vineri la Anvers va fi anulată „din respect pentru victime” și „pentru a păstra calmul”.

În urma atacului, două victime au fost transportate la spital în stare critică. Patru suspecți care, potrivit primelor constatări, s-au infiltrat printre manifestanți, au fost arestați de poliție.

