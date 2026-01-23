Trump spune că SUA ar fi trebuit să testeze NATO, invocând articolul 5 la granița de sud a SUA

Statele Unite ar fi trebuit să testeze NATO, invocând articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, pentru a proteja granița de sud a țării de ‘noi invazii de imigranți’, a afirmat președintele american Donald Trump, transmite vineri EFE.

Trump a făcut referire la articol 5, care stipulează că un atac armat împotriva unui membru NATO este considerat un atac împotriva tuturor membrilor, într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social, preluat de contul Casei Albe pe rețeaua X.

„Poate ar fi trebuit să punem la încercare NATO: să invocăm articolul 5 și să o obligăm să vină aici și să ne protejeze granița de sud de noi invazii de imigranți ilegali, eliberând astfel un număr mare de agenți ai patrulei de frontieră pentru alte sarcini’, a precizat liderul american.

Relațiile dintre NATO și principalul său membru, SUA, s-au complicat în ultimele zile

Relațiile dintre NATO și principalul său membru, SUA, s-au complicat în ultimele zile din cauza declarațiilor insistente ale președintelui Trump privind dorința sa de a anexă Groenlanda, o insulă arctică aflată sub suveranitatea daneză, care face, de asemenea, parte din Tratatul Atlanticului de Nord.

Cu toate acestea, Trump a ajuns la un acord de principiu cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în încercarea de a garanta securitatea în zonă și de a împiedica Rusia și China să preia controlul asupra acestei insule strategice, dar fără a pune sub semnul întrebării suveranitatea daneză asupra Groenlandei.

Liderul american dezvoltă în plan intern o politică de imigrație dură

În același timp, liderul american dezvoltă în plan intern o politică de imigrație dură în care au fost arestați mii de străini de către Serviciul de Control al Imigrației și Vămilor (ICE), o politică foarte controversată din cauza virulenței cu care acționează agenții săi.

Acest mesaj apare, de asemenea, după o intervenție controversată la Forumul Economic Mondial desfășurat recent în orașul elvețian Davos, unde președintele Donald Trump s-a plâns că Washingtonul contribuie mult la NATO, afirmând că nu este sigur că aliații săi vor fi întotdeauna, în aceeași măsură, alături de SUA.

