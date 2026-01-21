0.1 C
Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
Acțiune antidrog pe Aeroportul Internațional Craiova. Polițiștii au discutat cu tinerii despre riscuri și sancțiuni

De Mariana BUTNARIU
Activitate informativ-preventivă în aeroport
Polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Craiova – Biroul de Poliție Transporturi Aeriene au desfășurat, ieri, o acțiune informativ-preventivă pe Aeroportul Internațional Craiova.

Scopul activității a fost prevenirea consumului de droguri și a altor substanțe cu efect psihoactiv, precum și prevenirea faptelor antisociale în domeniul transportului public.

Materiale informative și discuții directe cu pasagerii

În cadrul acțiunii:

  • au fost distribuite materiale de informare,
  • polițiștii au purtat discuții directe cu cetățenii,
  • a fost subliniată importanța conștientizării consecințelor consumului de substanțe interzise.

Activitatea a avut un accent special pe tineri și adolescenți, categorie considerată vulnerabilă la astfel de riscuri.

Ce au aflat tinerii

Polițiștii au oferit informații despre:

  • riscurile consumului de droguri
  • factorii care favorizează consumul în rândul adolescenților
  • sancțiunile legale aplicabile pentru deținerea și traficul de substanțe interzise

Mesajul principal a fost prevenția și responsabilitatea, nu sancțiunea.

Acțiuni similare vor continua

Reprezentanții Poliției au transmis că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a menține:

  • un climat de legalitate,
  • siguranța pasagerilor,
  • prevenirea comportamentelor de risc în transportul public.

