Acțiune antidrog pe Aeroportul Internațional Craiova. Polițiștii au discutat cu tinerii despre riscuri și sancțiuni

Polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Craiova – Biroul de Poliție Transporturi Aeriene au desfășurat, ieri, o acțiune informativ-preventivă pe Aeroportul Internațional Craiova.

Scopul activității a fost prevenirea consumului de droguri și a altor substanțe cu efect psihoactiv, precum și prevenirea faptelor antisociale în domeniul transportului public.

Materiale informative și discuții directe cu pasagerii

În cadrul acțiunii:

au fost distribuite materiale de informare,

polițiștii au purtat discuții directe cu cetățenii,

a fost subliniată importanța conștientizării consecințelor consumului de substanțe interzise.

Activitatea a avut un accent special pe tineri și adolescenți, categorie considerată vulnerabilă la astfel de riscuri.

Ce au aflat tinerii

Polițiștii au oferit informații despre:

riscurile consumului de droguri

factorii care favorizează consumul în rândul adolescenților

sancțiunile legale aplicabile pentru deținerea și traficul de substanțe interzise

Mesajul principal a fost prevenția și responsabilitatea, nu sancțiunea.

Acțiuni similare vor continua

Reprezentanții Poliției au transmis că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a menține:

un climat de legalitate,

siguranța pasagerilor,

prevenirea comportamentelor de risc în transportul public.

