Acțiune antidrog pe Aeroportul Internațional Craiova. Polițiștii au discutat cu tinerii despre riscuri și sancțiuni

Polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Craiova – Biroul de Poliție Transporturi Aeriene au desfășurat, ieri, o acțiune informativ-preventivă pe Aeroportul Internațional Craiova.
Scopul activității a fost prevenirea consumului de droguri și a altor substanțe cu efect psihoactiv, precum și prevenirea faptelor antisociale în domeniul transportului public.
Materiale informative și discuții directe cu pasagerii
În cadrul acțiunii:
- au fost distribuite materiale de informare,
- polițiștii au purtat discuții directe cu cetățenii,
- a fost subliniată importanța conștientizării consecințelor consumului de substanțe interzise.
Activitatea a avut un accent special pe tineri și adolescenți, categorie considerată vulnerabilă la astfel de riscuri.
Ce au aflat tinerii
Polițiștii au oferit informații despre:
- riscurile consumului de droguri
- factorii care favorizează consumul în rândul adolescenților
- sancțiunile legale aplicabile pentru deținerea și traficul de substanțe interzise
Mesajul principal a fost prevenția și responsabilitatea, nu sancțiunea.
Acțiuni similare vor continua
Reprezentanții Poliției au transmis că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a menține:
- un climat de legalitate,
- siguranța pasagerilor,
- prevenirea comportamentelor de risc în transportul public.
