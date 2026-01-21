Bufetul all-you-can-eat, restaurantul preferat al Franței. Cum a devenit o parcare de lângă McDonald’s un templu gastronomic

Cel mai mare succes gastronomic al Franței nu este un bistro parizian cu stele Michelin, ci un bufet all-you-can-eat aflat la periferia orașului Narbonne.

Cu încasări de 30 de milioane de euro în 2025, Les Grands Buffets este oficial restaurantul cu cele mai mari venituri din țară.

Preț fix: 67,50 de euro.

Meniu: homar, foie gras, trufe, rață presată, 111 tipuri de brânzeturi.

Ritualul raței presate, spectacol pur

În sunet de Wagner, o rață întreagă este adusă în sală, presată într-un dispozitiv de argint, iar sângele și sucurile sunt flambate și transformate într-un sos clasic.

👉 Canard au sang, un ritual din secolul al XIX-lea, rar întâlnit astăzi, este servit aici la fiecare prânz și cină.

Les Grands Buffets este singurul restaurant din Franța care face acest lucru zilnic.

Cel mai mare bufet din lume

Les Grands Buffets nu seamănă deloc cu bufeturile clasice:

fântână de homari pe 7 niveluri,

9 tipuri de foie gra,

peste 50 de deserturi,

111 tipuri de brânzeturi (record mondial).

Totul inclus, fără limită de timp strictă.

Obsesie națională și pelerinaj culinar

Fondat în 1989 de Louis Privat și soția sa, restaurantul primește:

400.000 de clienți pe an,

3,5 milioane de cereri de rezervare,

86% dintre clienți sunt francezi.

Rezervările se fac cu luni înainte, iar pentru mulți francezi, o vizită aici este „o experiență de făcut o dată în viață”, potrivit BBC.

Escoffier, cheia succesului

Privat a decis să se concentreze exclusiv pe bucătăria clasică franceză, descoperind că rețetele provin aproape toate din Le Guide Culinaire, lucrarea legendară a lui Auguste Escoffier.

În 2024, restaurantul a fost recunoscut oficial drept „vitrină globală a bucătăriei lui Escoffier”, iar Privat și bucătarul-șef Philippe Munos au devenit discipoli ai marelui chef.

Trufe la discreție, o premieră mondială

La finalul lui 2024, Les Grands Buffets a introdus trufe negre în meniu – devenind singurul bufet all-you-can-eat din lume care servește acest ingredient de lux.

Ouă cu trufe, supe, preparate gătite live – totul inclus în prețul fix.

Eleganță fără grabă

Departe de haosul clasic al bufeturilor:

fără îmbulzeală

fără farfurii supraîncărcate

mâncăruri gătite la comandă

timp suficient pentru brânză și desert

Serviciul de prânz durează până la 4 ore, iar cina până la miezul nopții.

