Femeie dispărută din Craiova: autoritățile solicită ajutorul cetățenilor

Polițiștii din cadrul Secției 6 Craiova au fost sesizați, ieri, de o femeie de 67 de ani, cu privire la dispariția fiicei sale, BADEA ANA-LAURA, de 44 de ani.

Familia cunoaște faptul că femeia a locuit fără forme legale în localitatea Pescara, Italia, însă nu mai răspunde la telefon din luna noiembrie 2025. În prezent nu se știe unde se află.

Semnalmente:

Înălțime: 1,70 m

Greutate: 60 kg

Păr: negru, lung

Ochii: căprui

Fața: ovală

Persoanele care dețin informații utile cu privire la Ana-Laura Badea sunt rugate să apeleze 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Citește și: Comuna Coșoveni, sancționată cu 40.000 lei pentru punerea în funcțiune a canalizării fără autorizație