1.7 C
Craiova
marți, 20 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljFemeie dispărută din Craiova: autoritățile solicită ajutorul cetățenilor

Femeie dispărută din Craiova: autoritățile solicită ajutorul cetățenilor

De Mariana BUTNARIU
Ana-Laura Badea, de 44 de ani, este căutată de familie și polițiști după ce nu a mai dat semne de viață din noiembrie 2025
Ana-Laura Badea, de 44 de ani, este căutată de familie și polițiști după ce nu a mai dat semne de viață din noiembrie 2025

Polițiștii din cadrul Secției 6 Craiova au fost sesizați, ieri, de o femeie de 67 de ani, cu privire la dispariția fiicei sale, BADEA ANA-LAURA, de 44 de ani.

Familia cunoaște faptul că femeia a locuit fără forme legale în localitatea Pescara, Italia, însă nu mai răspunde la telefon din luna noiembrie 2025. În prezent nu se știe unde se află.

Semnalmente:

  • Înălțime: 1,70 m
  • Greutate: 60 kg
  • Păr: negru, lung
  • Ochii: căprui
  • Fața: ovală

Persoanele care dețin informații utile cu privire la Ana-Laura Badea sunt rugate să apeleze 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Citește și: Comuna Coșoveni, sancționată cu 40.000 lei pentru punerea în funcțiune a canalizării fără autorizație

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA