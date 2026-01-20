1.7 C
Craiova
marți, 20 ianuarie, 2026
Comuna Coșoveni, sancționată cu 40.000 lei pentru punerea în funcțiune a canalizării fără autorizație

De Mariana BUTNARIU
Inspectorii ABA Jiu au descoperit o deversare în cursul de apă și avertizează asupra riscurilor pentru mediu și sănătatea publică
Inspectorii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu au aplicat o sancțiune contravențională de 40.000 lei unei unități administrativ-teritoriale din județul Dolj, comuna Coșoveni, pentru punerea în funcțiune a rețelei de canalizare fără deținerea Autorizației de gospodărire a apelor, document obligatoriu conform legislației în domeniu.

Controlul a fost efectuat iari, iar verificările au arătat că rețeaua colecta apele uzate menajere de la populație, transportându-le către stația de epurare. În urma analize, inspectorii au identificat o deversare în cursul de apă receptor, fiind recoltate probe pentru a stabili impactul asupra mediului.

Rezultatele analizelor de laborator vor indica dacă starea cursului de apă a fost afectată. În funcție de acestea, pot fi aplicate sancțiuni suplimentare și măsuri obligatorii de remediere.

Acțiunea a fost desfășurată la solicitarea polițiștilor din Biroul Investigații Criminale – IPJ Dolj, care investighează aspecte semnalate privind poluarea cursului de apă pe raza comunei Coșoveni.

„Punerea în funcțiune a unor sisteme de canalizare fără respectarea condițiilor legale reprezintă un risc major pentru mediu și sănătatea populației. Autorizația de gospodărire a apelor nu este o formalitate, ci un instrument esențial de prevenire a poluării”, a declarat ing. Daniel Naicu, director ABA Jiu.

ABA Jiu continuă acțiunile de control, monitorizare și prevenție. Obiectivul acțiunilor este de protejare a resurselor de apă și asigurarea respectării legislației în domeniul gospodăririi apelor.

