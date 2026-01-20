(VIDEO) Dolj: Tânăr reținut pentru trafic internațional de droguri după un flagrant în București

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 24 de ani, cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

În dimineața zilei de 19 ianuarie, acesta a fost prins în flagrant delict, în municipiul București, în timp ce deținea și transporta:

80 de grame de cocaină

994 de comprimate ecstasy

500 de grame 4-BMC

1.500 de grame N-ethylnorpentedrone

Toate substanțele erau destinate comercializării. Din autoturismul tânărului au fost ridicate și 1.280 de lire sterline, potrivit IPJ Dolj.

În luna ianuarie 2026, bărbatul ar fi procurat substanțele din Belgia. Le-a introdus în țară prin intermediul unei firme de curierat internațional, ascunse în cutii de detergent și pachete pentru șervețele umede.

Ieri, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea bărbatului. Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

