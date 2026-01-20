Pădurar reținut în Gorj pentru falsificarea datelor în SUMAL 2.0 și uz de fals

Polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol Gorj au reținut, ieri, un pădurar de 57 de ani, din județul Mehedinți. Acesta falsificase datele în Sistemul Informațional Integrat pentru Păduri (SUMAL 2.0) și uz de fals.

În perioada 15-17 iulie 2025, pădurarul, în calitate de angajat al Ocolului Silvic Motru, ar fi introdus date false în sistemul SUMAL 2.0, emițând 15 avize de însoțire pentru material lemnos care nu corespundeau realității. Documentele au fost folosite pentru a justifica lipsa de material lemnos din depozitul aflat în gestiunea sa.

În urma cercetărilor și administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj. Astăzi, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru dispunerea măsurilor legale.

Autoritățile atrag atenția asupra importanței monitorizării stricte a sistemului SUMAL 2.0, pentru prevenirea fraudelor în gestionarea materialului lemnos și protecția fondului forestier național.

