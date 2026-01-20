Doi bărbați reținuți după un conflict violent în Mătăsari

Polițiștii din Motru au intervenit, pe 18 ianuarie, la un conflict izbucnit într-un local administrat de un bărbat de 43 de ani, din Mătăsari.

Din primele verificări, a reieșit că doi bărbați, de 22 și 31 de ani, tot din Mătăsari, s-ar fi agresat reciproc pe fondul unor discuții în contradictoriu. În timpul altercației, bărbatul de 31 de ani ar fi ținut o sticlă care s-a spart, provocându-i celuilalt o plagă la nivelul obrazului drept, victima fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor, s-a întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările au fost extinse și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj. Aceștia urmează să fie prezentați, azi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, cu propuneri legale.

Autoritățile reamintesc că persoanele implicate într-un conflict au dreptul să solicite ordin de protecție provizoriu.

